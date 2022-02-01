В Москве благоустроят территории семи станций будущего МЦД-4 до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В текущем году в столице запланировано благоустройство территорий вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В рамках проектов воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, приведем в порядок существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части, сделаем дополнительную ливневую систему", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Возле станций появятся парковки, современные остановки для общественного транспорта и пункты проката велосипедов. Там также установят скамейки и информационные стеллы, возле пешеходных переходов оборудуют опоры контрастного освещения для большей их заметности для водителей. Сейчас около станций расположено девять детских площадок – их отремонтируют и построят еще четыре новые.

Прилегающие территории озеленят. В сумме будет высажено порядка 1,5 тысячи деревьев и 4 тысяч кустарников.

Ранее стало известно, что в текущем году планируется дополнительно благоустроить территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро. С учетом роста пассажиропотока специалисты расширят и обновят тротуары, приведут в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.

