Станцию Минская будущего МЦД-4 планируют открыть для пассажиров весной 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Железнодорожную станцию Минская, которая войдет в состав будущего МЦД-4, планируют открыть для пассажиров весной 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московских центральных диаметров.

Платформа располагается на границе трех районов – Раменки, Дорогомилово и Фили-Давыдково. На данный момент работы завершены на 70%.

Станция Минская четвертого диаметра МЦД будет интегрирована с одноименной станцией Солнцевской линии метрополитена и наземным транспортом.

На станции Минская ведется первый этап строительства, после его окончания на станции заработает одна из двух платформ и распределительный вестибюль. Уже завершены работы на эстакаде через Минскую улицу, возведен мост через реку Сетунь.

Второй этап строительства подразумевает возведение второй пассажирской платформы. Работы начнутся после открытия станции.

Минская станет третьей построенной с нуля станцией на Киевском направлении, ранее здесь были открыты пригородные вокзалы Санино и Аминьевская. Также на участке завершили реконструкцию станций Победа, Мичуринец, Крекшино, Внуково, Кокошкино, Апрелевка, Матвеевская.

По предварительным прогнозам, уже после открытия станцией Минская будут пользоваться более 8,5 тысячи пассажиров в сутки. К 2025 году этот показатель может увеличиться до 17,3 тысячи.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году в столице планируют реконструировать и построить десять станций МЦД. Градоначальник отметил, что с открытием движения по МЦД-4 у жителей 23 районов города появятся новые варианты для поездок на общественном транспорте.

