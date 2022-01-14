Десять станций МЦД планируют реконструировать и построить в столице в 2022 году

12:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в 2022 году планируется завершить реконструкцию и строительство сразу 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам мэра, весной планируется открыть новую станцию Минская будущего МЦД-4, которая вместе с одноименной станцией Солнцевской линии метро образует новый транспортный хаб.
"На первом этапе здесь заработает одна платформа и пассажирский вестибюль. Между ж/д и метро появится навес для комфортной пересадки пассажиров", – написал Собянин.
Он отметил, что с открытием движения по МЦД-4 у жителей 23 районов города появятся новые варианты для поездок на общественном транспорте. Многие станции будут иметь пересадку на метро, МЦК и другие диаметры.
"До конца года закончим строить новые станции Печатники и Марьина Роща на МЦД-2. Завершим реконструкцию Толстопальцево, Мещерской, Переделкино, Лесного городка, Очаково на МЦД-4 и Тимирязевской на МЦД-1. А также свяжем станции Окружная МЦД-1 и МЦК теплым переходом", – рассказал градоначальник.
Ранее Собянин сообщил, что в ближайшие 10 лет в Москве появится не менее 50 новых станций метро. По его словам, в 2022 году начнется строительство Рублево-Архангельской линии метро на северо-западе города. Кроме того, продолжается проектирование Бирюлевской линии.
Мэр отметил, что каждая новая радиальная линия метрополитена значительно улучшает транспортную ситуацию для 600–700 тысяч горожан. Однако важнейшей задачей на ближайшие два года является завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Собянин рассказал о перспективах расширения метро и МЦД
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