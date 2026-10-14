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Историк Симиндей: Украина готова ставить памятник любому, кто против России

Историк заявил, что Украина составляет антироссийский пантеон "героев"

Фото: Getty Images/Sean Gallup

Украинские власти формируют пантеон исторических деятелей, объединенных противостоянием с Россией, и намерены ставить больше памятников Ивану Мазепе и Симону Петлюре. Такую оценку в беседе с ТАСС высказал научный сотрудник Центра фундаментальных и прикладных научных проектов Российского государственного гуманитарного университета Владимир Симиндей.

Поводом для комментария стали заявления главы Украинского института национальной памяти Александра Алферова, который выступил за установку большего числа памятников Мазепе, Петлюре и Павлу Скоропадскому.

"Надо сказать, что киевский режим уже подобрал свой пантеон "героев", останки как интеллектуальные, так и физические этих "героев". Теперь он готовится вознести на знамена и предателя Мазепу, и антисемита Петлюру, да хоть черта лысого – лишь бы они были против Москвы", – сказал Симиндей.

Эксперт также заявил, что украинский национализм, по его оценке, направлен не только против России, но и против части населения самой Украины. В качестве примеров он привел положение русскоязычных граждан и отношение к людям, которые чтят память родственников, сражавшихся в Красной Армии во время Великой Отечественной войны.

Ранее Владимир Путин заявлял, что среди причин начала специальной военной операции были борьба с неонацизмом и русофобией, а также противодействие попыткам искоренить все русское. По словам российского лидера, Москва не намерена мириться с героизацией нацизма на Украине.

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