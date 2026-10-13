Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, передает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Из-за этого возможны корректировки в расписании рейсов.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вылета или прилета своего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, добавили в Росавиации.

Ранее, утром 13 октября, в аэропорту уже вводили ограничения: авиагавань принимала и выпускала самолеты по согласованию с соответствующими органами. Позже эти меры сняли. При этом вечером временные ограничения ввели в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

