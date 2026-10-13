Ограничения на полеты сняли в аэропортах Внуково и Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на полеты сняты в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает Росавиация.

Авиагавани вновь принимают и отправляют самолеты. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения могли быть связаны с продолжающейся с 12 октября атакой БПЛА на Московский регион. По словам Сергея Собянина, к настоящему моменту на подлете к столице сбиты уже 75 вражеских беспилотников.

В связи с этим ограничения также вводили в аэропорту Домодедово. Спустя некоторое время авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

