Силы ПВО за ночь сбили 604 украинских БПЛА над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 604 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в MAX.

По данным ведомства, дроны ликвидировали в период с 20:00 12 октября до 08:00 13 октября. БПЛА были сбиты над Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями.

Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Ставропольским, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

Ранее три человека получили тяжелые ранения после атаки украинских БПЛА на автобус в Северодонецке в Луганской Народной Республике. В частности, в результате атаки пострадали супруги и женщина. Всего за сутки украинские дроны атаковали девять муниципалитетов республики.