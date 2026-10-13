Ограничения на полеты вводили в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты вводились в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила Росавиация.

Авиагавань не принимала и не отправляла самолеты. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов и спустя некоторые время сняты.

Ограничения могли быть связаны с атакой беспилотников на столичный регион. По словам Сергея Собянина, за период с 20:30 12 октября до 07:00 13 октября на подлете к Москве были сбиты 65 дронов. Всего на Московский регион было запущено 417 БПЛА.

На фоне атаки столичный аэропорт Внуково также работает с ограничениями. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов.

