13 октября, 08:36 (обновлено 13.10.2026 08:49)Транспорт
Ограничения на полеты вводили в аэропорту Домодедово
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на полеты вводились в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила Росавиация.
Авиагавань не принимала и не отправляла самолеты. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов и спустя некоторые время сняты.
Ограничения могли быть связаны с атакой беспилотников на столичный регион. По словам Сергея Собянина, за период с 20:30 12 октября до 07:00 13 октября на подлете к Москве были сбиты 65 дронов. Всего на Московский регион было запущено 417 БПЛА.
На фоне атаки столичный аэропорт Внуково также работает с ограничениями. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов.