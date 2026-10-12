Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Аэропорт Внуково приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Уточняется, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее во Внуково вводились временные ограничения, из-за чего авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам напомнили, что уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

До этого глава Минпромторга России Антон Алиханов указывал, что возможность продаж российских самолетов за рубеж появится с 2030–2031 годов. По его словам, производственной мощности будет достаточно, чтобы какую-то часть продукции погружать в экспортные контракты и зарабатывать дополнительно на этом.

