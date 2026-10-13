Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Шереметьево начал принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.

Меры приняты в связи с действующими в районе авиагавани ограничениями на использование воздушного пространства. Это важно для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Информацию можно уточнить с помощью онлайн-табло.

До этого ограничения вводили в аэропорту Домодедово. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы. Через некоторое время работа была возобновлена.

