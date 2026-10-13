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13 октября, 20:27

Происшествия

Самолет Ryanair подавал сигнал бедствия из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: depositphotos/Chalabala

Рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Рима в Дублин, подавал аварийный сигнал из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Самолет вылетел из Рима в 12:52 по московскому времени. Затем экипаж передал код Squawk 7700. По данным о полете, посадка в международном аэропорту Дублина произошла в 15:36.

В пресс-службе Ryanair пояснили, что экипаж борта вызвал медиков еще на подлете к Дублину. Как уточнили в компании, после приземления пассажира передали врачам скорой помощи.

Код 7700 – универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают при общей чрезвычайной ситуации на борту. Он не обязательно означает непосредственную угрозу катастрофы.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что только с начала 13 октября сразу пять пассажирских самолетов подали сигнал бедствия над Европой. Одним из них и был борт Ryanair из Рима в Дублин.

Аналогичный сигнал был подан с борта, вылетевшего из Лондона в город Фаро на юге Португалии. В итоге рейс развернулся над северо-западом Франции и направился в аэропорт отправления.

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