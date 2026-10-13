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13 октября, 22:13

Происшествия

Режим повышенной готовности ввели на Кубани из-за угрозы разлива нефтепродуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим повышенной готовности действует в Геленджике и Новороссийске Краснодарского края. Причиной стала угроза разлива нефтепродуктов в Черном море, говорится в распоряжении главы региона Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте краевой администрации.

Документ подписан 13 октября. В нем указано, что после атак безэкипажными катерами в акватории Черного моря произошла авария.

Кондратьев поставил перед властями задачи предупредить возникновение и развитие ЧС, сократить размеры ущерба и потерь, если они все же произойдут, а также повысить устойчивость и безопасность работы организаций в таких условиях. Кроме того, губернатор поручил сформировать оперативные группы и при необходимости выдвигать их в предполагаемые районы действий.

О возгорании танкера с грузом нефти в Черном море стало известно 6 октября. Позже выяснилось, что судно "Афрамакс Рио", следовавшее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажных катеров. При этом загрязнений Черного моря после пожара на танкере с нефтью у Сочи не выявлено.

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