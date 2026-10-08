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08 октября, 11:56

Происшествия

Песков заявил, что после пожара на танкере в Черном море "отделались малой кровью"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Атака безэкипажного катера на танкер в Черном море не привела к экологическим проблемам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в результате инцидента удалось отделаться "малой кровью".

Поврежден был один танкер, и нефть из него, по словам представителя Кремля, "полностью выгорела, фактически не нанеся вреда окружающей среде".

"Речь идет не о нефтепродуктах, а о нефти. С точки зрения возможного экологического ущерба она менее вредоносна", – пояснил он.

Песков добавил, что поручения Владимира Путина в этой ситуации не потребовались, поскольку министерство транспорта России откликнулось оперативно. В частности, министр Андрей Никитин несколько раз собирал оперативный штаб, к работе подтянули все силы и средства. При этом меры по ликвидации последствий оказались эффективными, сейчас танкер буксируется дальше.

О возгорании танкера с грузом нефти в Черном море стало известно 6 октября – судно "Афрамакс Рио", следовавшее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажных катеров. В целях безопасности пляжи для отдыхающих в Сочи были закрыты.

К устранению последствий инцидента приступила сводная группировка сил и средств министерства транспорта, МЧС РФ, Минобороны России и властей Краснодарского края. В Сочи после возгорания не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

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