13 октября, 23:13Происшествия
Пожар в двухэтажном здании на севере Москвы потушен
Фото: телеграм-канал/"ЧСтные новости Москвы"
Пожар в двухэтажном выселенном здании на севере Москвы полностью ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.
На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС справились с возгоранием.
По информации столичного управления МЧС, пострадавших в результате пожара нет.
Возгорание произошло вечером 13 октября на Кронштадтском бульваре. Пожар вспыхнул в доме 17, корпусе 3.
Огонь затронул второй этаж выселенного двухэтажного здания. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров.