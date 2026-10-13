Пожар в двухэтажном здании на севере Москвы потушен

Фото: телеграм-канал/"ЧСтные новости Москвы"

Пожар в двухэтажном выселенном здании на севере Москвы полностью ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС справились с возгоранием.

По информации столичного управления МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Возгорание произошло вечером 13 октября на Кронштадтском бульваре. Пожар вспыхнул в доме 17, корпусе 3.

Огонь затронул второй этаж выселенного двухэтажного здания. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров.