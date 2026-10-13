Пожар произошел в двухэтажном выселенном здании на севере Москвы

Фото: MAX/"Осторожно, Москва"

Двухэтажное выселенное здание загорелось на Кронштадском бульваре на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Пожар произошел по адресу Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3. Огонь был зафиксирован на втором этаже здания.

Агентство "Москва" со ссылкой на источник уточнило, что примерная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Возгоранию присвоили ранг "1-БИС". Собеседник журналистов также отметил, что огонь перешел со второго этажа здания на кровлю.

Ранее пожар произошел в одном из складских помещений на территории завода "Аксайкардандеталь" в Аксае Ростовской области. Огонь распространился на площади 9 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, на загоревшемся складе находились поддоны. Пожару присвоили третий ранг сложности.

На фоне случившегося в городе временно прекратили подачу воды на улицах, прилегающих к горящему производственному объекту. Из-за ЧП здание и территория предприятия были обесточены и отключены от газоснабжения. Сотрудники покинули здание, угрозы их жизни нет.