РИА Новости: площадь пожара на Кронштадтском бульваре в Москве выросла до 900 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве выросла в три раза, до 900 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"Огонь охватил все здание", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, в свою очередь, сообщили, что пожар удалось локализовать.

Здание загорелось на севере столицы вечером 13 октября. Огонь был зафиксирован на втором этаже дома по адресу Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3.

По данным СМИ, изначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Затем огонь распространился на площади в 300 квадратных метров.

