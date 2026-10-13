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13 октября, 21:34

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РИА Новости: площадь пожара в выселенном здании в Москве выросла до 300 "квадратов"

Площадь пожара в выселенном здании в Москве выросла до 300 "квадратов" – СМИ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве выросла до 300 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

О возгорании по адресу Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3, стало известно вечером 13 октября. Огонь был зафиксирован на втором этаже здания. При этом, по данным СМИ, он перешел на кровлю.

Изначально площадь пожара составляла 100 "квадратов". Ему присвоили ранг "1-БИС".

Ранее пожар площадью около 900 квадратных метров произошел на крыше жилого дома в Уфе. Двое рабочих, которые находились на крыше, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

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