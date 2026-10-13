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13 октября, 19:23

Мэр Москвы

Собянин: в Парке Горького создан крупнейший в России фонтанный комплекс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полный пуск фонтана в Парке Горького после его модернизации состоится в мае 2027 года. Об этом в ходе осмотра работ сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня мы заканчиваем реконструкцию третьего этапа: входная группа и уникальный фонтан. Фонтан, который по своим техническим характеристикам является одним из самых уникальных фонтанов в мире", – отметил мэр.

По его словам, полный пуск будет лишь в следующем году, а до этого, предстоящей зимой, здесь организуют один из самых больших катков Москвы. В целом в парке продолжается серьезная модернизация, чтобы превратить его в общественное пространство мирового уровня.

"Закончили первые два этапа. Это Пушкинская набережная, Пионерский пруд. Пушкинская набережная сегодня стала буквально за считаные месяцы после ее реконструкции самой популярной набережной в нашей стране", – добавил Собянин.

В рамках третьего этапа работ, который охватил 17,45 гектара, специалисты отреставрировали фасад и кровлю входной арки, а также двери и ограждения смотровой площадки. Здесь же появилась подсветка.

Площадь у главного входа в Парк Горького была превращена в новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками, арт-объектами и местами для отдыха. Основные работы по модернизации фонтана завершены в октябре 2026 года. В результате площадь объекта выросла в 3 раза – с 3,6 до 11 тысяч квадратных метров.

Главный фонтан парка после прошедших работ состоит из трех чаш: основной и двух малых. Количество струй воды выросло в 12 раз – с 94 до тысячи, а их максимальная высота теперь составляет 60 метров. Благодаря всему этому фонтан стал крупнейшим в России комплексом с проекционным двухсторонним водным экраном.

Объект оснащен современным оборудованием – экраном, на который с помощью 10 проекторов и 18 лазеров можно выводить 3D-фигуры и изображения. Сейчас в парке продолжается строительство спортивной зоны.

Зимой в этом месте организуют ледовый каток площадью свыше 18 тысяч "квадратов", что позволит каждый день принимать здесь свыше 10 тысяч человек. Общая протяженность ледовых дорожек составит 2,3 километра. В рамках уже четвертого этапа модернизации общая площадь благоустройства составит 27,24 гектара, включая Голицынские пруды и Зеленый театр. Все работы планируется завершить в 2027–2028 годах.

Ранее в столице завершили реконструкцию Шелепихинской набережной. В ходе работ построили и реконструировали 3,2 километра дорог. В частности, проложили новый участок набережной от моста Академика Королева до ее соединения с Карамышевской набережной в районе 3-го Силикатного проезда. Существующую дорогу расширили до двух полос в каждом направлении.

Пешеходное пространство расширили на Шелепихинской набережной

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