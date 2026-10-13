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13 октября, 13:34

Город

Два арт-объекта украсили Шелепихинскую набережную

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Реконструкция участка Шелепихинской набережной завершилась на левом берегу Москвы-реки в Пресненском районе. Прогулочную зону украсили два арт-объекта – художественный люк и зеркальная фотозона, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила первый замначальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Мария Дерунова, при благоустройстве городских пространств, помимо создания комфортной среды для прогулок, важно продумывать детали, которые делают каждое место узнаваемым.

Дизайн художественного люка разработали специально для Шелепихинской набережной. Объект символизирует вклад строителей в создание современной городской инфраструктуры. Зеркальную фотозону разместили в точке, откуда открывается наиболее живописный пейзаж.

Оба объекта не только украшают набережную, но и позволяют сделать памятные фотографии на фоне обновленного общественного пространства. Разработкой и установкой арт-объектов занимался комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Сергей Собянин сообщил об открытии Шелепихинской набережной после реконструкции 12 октября. По словам градоначальника, за три года в районе Большого Сити обновили семь участков набережных Москвы-реки на обоих берегах.

В Москве после реконструкции открыли Шелепихинскую набережную

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