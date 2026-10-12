12 октября, 10:05Город
Газорегуляторный пункт "Русино" появится в ТиНАО
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В ТиНАО появится новый крупный газорегуляторный пункт (ГРП) "Русино". Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Объект повысит эффективность системы газоснабжения двух муниципальных округов – Краснопахорского и Вороново. Его пропускная способность составит 70 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений.
"Строим новые ГРП для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в ТиНАО", – сказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в городе планомерно ведут модернизацию газорегуляторных пунктов: они отвечают за снижение давления газа до нужных значений и удержание его в заданных пределах.
Пункт оснастят оборудованием, изготовленным на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно отличается высокой степенью надежности и пониженными шумовыми характеристиками, что соответствует требованиям безопасности.
Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуют запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируют из центральной диспетчерской – это позволяет управлять газовым хозяйством в режиме реального времени.
Модернизация и строительство новых ГРП обеспечат качественное газоснабжение и повысят уровень цифровизации газораспределительной системы столицы.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса приступили к модернизации газорегуляторного пункта в деревне Уварово в ТиНАО. Отмечалось, что пункт работает с 1999 года и подлежит плановой замене. Новое оборудование будет шкафного типа, оно компактнее, надежнее и менее шумное.