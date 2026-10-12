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12 октября, 10:05

Город

Газорегуляторный пункт "Русино" появится в ТиНАО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В ТиНАО появится новый крупный газорегуляторный пункт (ГРП) "Русино". Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Объект повысит эффективность системы газоснабжения двух муниципальных округов – Краснопахорского и Вороново. Его пропускная способность составит 70 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений.

"Строим новые ГРП для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в ТиНАО", – сказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе планомерно ведут модернизацию газорегуляторных пунктов: они отвечают за снижение давления газа до нужных значений и удержание его в заданных пределах.

Пункт оснастят оборудованием, изготовленным на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно отличается высокой степенью надежности и пониженными шумовыми характеристиками, что соответствует требованиям безопасности.

Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуют запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируют из центральной диспетчерской – это позволяет управлять газовым хозяйством в режиме реального времени.

Модернизация и строительство новых ГРП обеспечат качественное газоснабжение и повысят уровень цифровизации газораспределительной системы столицы.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса приступили к модернизации газорегуляторного пункта в деревне Уварово в ТиНАО. Отмечалось, что пункт работает с 1999 года и подлежит плановой замене. Новое оборудование будет шкафного типа, оно компактнее, надежнее и менее шумное.

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