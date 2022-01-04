Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

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Сергей Собянин рассказал об основных проектах развития транспортной инфраструктуры Москвы. Об этом он написал на своем личном сайте.

По его словам, по итогам ушедшего года в городе появилось 12 новых станций метро, 8 городских вокзалов и свыше 90 километров новых дорог.

"Прошлый год стал одним из самых успешных в истории развития транспортной инфраструктуры Москвы. Таких темпов строительства транспортной инфраструктуры, как сейчас, не было в Москве никогда. В советские времена бывали годы, когда открывались сразу длинные куски линий, а бывало, что за год не было ни одного запуска нового метро, но в целом во времена СССР построили 148 станций", – рассказал мэр.

Он добавил, что в советские времена в среднем строили по 2,6 станции за год, а в девяностые и нулевые годы строительство "затормозилось". После распада СССР и до 2010 года в столичном метро за 19 лет появилось всего 34 станции – в среднем 1,8 за год. В то же время потребность в новых станциях метро во многих районах города росла с каждым годом.

"Человеческие пробки" в часы пик на станциях, забитые вагоны и переходы, вереницы автобусов в пробках на подъездах к станциям – такая картина в Москве была вполне себе привычной еще в конце нулевых", – напомнил Собянин.

По его словам, ситуация в Москве стала кардинально меняться 10 лет назад. В частности, с 2011 года в городе открыли 100 станций метро и МЦК – в среднем по 10 за год. Московское метро увеличилось в 1,5 раза, а его сеть протянулась на 199 километров.

Мэр заметил, что это наивысшие темпы развития в истории столичного метро, и пообещал, что это не предел. Он подчеркнул, что такой курс продолжится и в будущем. В частности, в ближайшие годы планируется открыть еще порядка 50–60 новых станций, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена – до Троицка, в Бирюлево и в Рублево-Архангельское.

Собянин отметил, что благодаря этому сегодня уже 89% населения Москвы живет в 20-минутной шаговой доступности от станций метро, МЦК, МЦД, а к 2030 году в шаговой доступности от них будет жить 95% москвичей.

"Город растет быстрыми темпами, за последние 10 лет москвичей стало больше еще на миллион человек, а автомобилей – на 1,5 миллиона. Но пробок и толп в метро стало гораздо меньше, чем раньше. Именно для этого и развивается московский общественный транспорт", – заключил Собянин.

За прошедший год в столичном метро появилось 337 инновационных вагонов "Москва-2020" – это 44 полных состава. Они перевозят пассажиров на Кольцевой и Калужско-Рижской линии, а также Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что темпы обновления подвижного состава в столичной подземке выше, чем во многих городах мира. В этом и следующем году планируется суммарно закупить свыше 660 новых вагонов.