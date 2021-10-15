Еще 40 поездов "Москва-2020" запустят на БКЛ метро до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до конца текущего года запустят еще 40 поездов "Москва-2020", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На БКЛ будут ходить поезда "Москва-2020" – вчера вышел первый, а до конца года запустим еще 40 составов. Все потому, что в этом году мы планируем открыть еще 10 новых станций Большого кольца – этот участок станет самым большим одновременно открытым в мосметро", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что поезда "Москва" ходят в столичной подземке с 2017 года, а в прошлом году на Кольцевой линии начал курсировать состав "Москва-2020". В настоящее время поезда новых моделей есть на девяти линиях.

"С 2010 года мы получили более 3 600 вагонов, доля новых составов выросла с 12,6 до более 67%. При этом средний возраст парка поездов снизился с 22,5 лет до 12,2. В 2020–2023 годы получим более 1 300 вагонов "Москва-2020" – уже 80% составов будут современными", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что по БКЛ будут ездить только самые новые поезда "Москва-2020". После открытия всех участков БКЛ по ней запустят более 100 составов, оборудованных USB-зарядками, датчиками дыма, интерактивными дисплеями для навигации и климатическими установками с обеззараживанием воздуха.

БКЛ соединит существующие и планируемые радиальные линии, разгрузив уже действующее кольцо примерно на 30%. Время в пути для большинства пассажиров сократится почти в 2 раза.

