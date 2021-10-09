По Большой кольцевой линии пустят новые поезда "Москва-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По Большой кольцевой линии будут ездить только самые новые поезда "Москва-2020". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. После открытия всех участков БКЛ по ней запустят более 100 составов.

Отмечается, что новые поезда оборудованы USB-зарядками, датчиками дыма, интерактивными дисплеями для навигации и климатическими установками с обеззараживанием воздуха.

"На Большой кольцевой линии в соответствии с поручением Мэра Москвы будут работать поезда метро только новой серии "Москва-2020". В общей сложности это более 100 составов, более 800 вагонов будут ежедневно перевозить людей на БКЛ, когда она замкнется", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, современный поезда "Москва-2020" превосходит многие мировые аналоги по комфорту. В частности, по словам Ликсутова, ширина дверного проема на 23% больше, чем у других моделей.

В сообщении подчеркивается, что составы последнего поколения "Москва-2020" получили премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн. К такому решению международное жюри пришло единогласно.

Ранее сообщалось, что пассажиры московского метро смогут проехать полный круг по Большой кольцевой линии за полтора часа. БКЛ соединит существующие и планируемые радиальные линии, разгрузив уже действующее кольцо примерно на 30%. Время в пути для большинства пассажиров сократится почти в 2 раза.

