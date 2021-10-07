С БКЛ метро после полного пуска можно будет пересесть на 20 станций

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
С Большой кольцевой линии (БКЛ) метро после полного пуска пассажиры смогут пересесть на 20 станций по переходам в теплом контуре. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Также с БКЛ пассажиры смогут перейти более чем на 20 станций МЦК, МЦД и ж/д. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что это сделает БКЛ лидером по количеству пересадок на станции метро среди всех подземных линий.
"Для сравнения: с Кольцевой линии есть пересадки на 15 станций. Мэр Москвы поставил задачу за счет Большой кольцевой сделать перемещение по городу проще и быстрее – тысячи москвичей смогут экономить до 30 минут при ежедневных поездках между районами", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Он добавил, что с запуском БКЛ стоимость жилья возле станций увеличится на 15–25%.
Кроме того, Ликсутов рассказал, что участок БКЛ с 10 станциями от "Мнёвников" до "Каховской" готовят к открытию. В настоящее время проводятся завершающие работы.
Предполагается, что этими станциями будут пользоваться свыше 200 тысяч пассажиров в день. Благодаря открытию новых станций появятся альтернативные варианты маршрутов без необходимости делать пересадку в центре.
Москвичам рассказали, когда откроют 10 новых станций БКЛ
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