Андрей Бочкарев: восточный участок БКЛ метро построен почти наполовину

12:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" завершено на 47%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Строительство восточного участка БКЛ метро сегодня ведется активными темпами, на всех четырех станциях полным ходом идет возведение основных конструкций, а на станциях "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" уже ведутся архитектурно-отделочные работы на платформенном участке", – отметил Бочкарев.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что работы на станциях ведутся согласно графику.
"Самая высокая степень готовности у станции "Текстильщики", в настоящий момент она готова на 48%, станция "Кленовый бульвар" – на 46%, "Печатники" – на 32%, а "Нагатинский Затон" – на 31%", – уточнил он.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что запуск участка БКЛ метро из десяти станций планируется на ноябрь. По его словам, никогда прежде такое количество станций одновременно в метро не запускали.
Речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".
До этого Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского", который, по словам сэра, откроется для пассажиров в течение 1–1,5 месяца. Он состоит из трех станций: "Проспект Вернадского", "Аминьевская" и "Мичуринский проспект".
"Москва сегодня": Собянин провел технический пуск южного участка БКЛ
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