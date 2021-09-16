Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского". По его словам, участок для пассажиров участок откроют в течение 1–1,5 месяца.

"Сегодня мы запускаем (технически. – Прим. ред.) юго-западный участок в составе трех станций: "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", которые дают возможность пересадки на Сокольническую линию, четвертый диаметр и Калининско-Солнцевскую ветку метро", – сказал мэр.

Он напомнил, что ранее был проведен технический пуск участка БКЛ от станции "Мневники" до "Давыдково", в связи с чем отметил, что нынешний пуск – последняя стадия перед началом пассажирских перевозок. Градоначальник подчеркнул, что подобный пуск запланирован еще на южном участке, после чего можно будет говорить об открытии для движения 10 станций БКЛ в составе сразу нескольких участков.

При этом по-прежнему остается необходимым выполнить благоустройство прилегающих территорий, а также провести небольшие доработки, заключил мэр.

Уточняется, что в отделке станции "Аминьевское шоссе" использовались металлические рейки на потолке, которые образуют волны-барханы. Станция "Проспект Вернадского" исполнена в стиле хай-тек, а при оформлении "Мичуринского проспекта" использованы китайские мотивы, в том числе иероглифы, символизирующие дружбу.

Ожидается, что открытие юго-западного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского, жители которых смогут тратить в пути до 40% меньше времени. Он на 25% разгрузит станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии метро, а также на 35% – станцию "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что на строительстве БКЛ задействовано больше 15 тысяч человек, большая часть из которых трудится на пусковом участке 2021 года, который включает западный, юго-западный и южный участки кольца. По словам заммэра, в настоящее время готовность линии составляет 88%.

