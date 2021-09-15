В Москве началось строительство двух станций будущего МЦД-4

18:08
Фото: пресс-служба МЖД
Строительство двух станций будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) началось в Москве, как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящий момент идут строительные работы на первых двух из них.
Так, станция Кутузовская возводится в районе Дорогомилово на пересечении Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК). Ее интегрируют с Московским центральным кольцом (МЦК), Филевской линией метро и маршрутами общественного транспорта.
Здесь появятся две платформы с навесами, а также надземный вестибюль. Инфраструктура будет адаптирована для людей с ограничениями по здоровью.
Станция Поклонная разместится между станциями Минская Киевского направления МЖД и Кутузовская. Здесь также предусмотрят две платформы и конкорс, за счет которого планируется фактически соединить районы Раменки и Дорогомилово, и пересадку на станцию метро "Парк Победы".
В настоящий момент на участке будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный построены путепровод через пути Киевского направления и двухпутный мост через Москву-реку.
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируют запустить и пятый маршрут МЦД. Он может быть открыт в 2024 году. Годом ранее власти города рассчитывают открыть движение по третьему и четвертому диаметрам.
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