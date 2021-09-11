МЦД-5 планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин сообщил на встрече с Владимиром Путиным, что власти столицы планируют ввести в эксплуатацию пятый Московский центральный диаметр в 2024 году.

"МЦД-3 мы планируем запустить в 2023 году. МЦД-4 постараемся тоже в 2023 году, но, может, он перейдет на 2024-й. Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024–2025 годы", – сказал мэр Москвы.

Ранее Собянин рассказал о проектах благоустройства Юго-Западного административного округа в ходе встречи с местными жителями.

Одним из предложений, поступивших от неравнодушных москвичей, стало создание памятного места для проведения патриотических мероприятий в Южном Бутове.

