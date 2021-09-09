Собянин обсудил проекты благоустройства округа с жителями ЮЗАО

18:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проектах благоустройства Юго-Западного административного округа в ходе встречи с местными жителями.
Одним из предложений, поступивших от неравнодушных москвичей, стало создание памятного места для проведения патриотических мероприятий в Южном Бутове.
"Правильно высказали, проводить какие-то патриотические мероприятия с ветеранами, наверное, разумно. Если поддерживают жители, то я думаю, что надо будет тоже поддержать. Я дам такое поручение. Создадим вместе с вами этот памятник", – поддержал инициативу градоначальник.
Еще одним предложением, поступившим от местных жителей, стало возобновление раздачи бесплатного горячего питания для столичных пенсионеров. Участники встречи напомнили, что до введения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, люди старшего возраста могли бесплатно получать горячее питание по программе социальной поддержки населения в территориальных центрах соцобслуживания.
"Я дам поручение, чтобы посмотрели, что там с питанием происходит", – пообещал Собянин, уточнив, что во время пандемии в столице была организована огромная сеть доставки питания пенсионерам и ветеранам, оказавшимся в изоляции.
В рамках встречи с жителями мэр Москвы рассказал о сроках завершения реконструкции бывшего кинотеатра "Аврора". По словам градоначальника, там появится общественный центр.
"Детские кружки, минимальная торговля, общепит, кафе. Но у нас обязательное условие, чтобы кинопоказ все-таки сохранялся. Там, насколько я помню, будет пятизальный кинотеатр. В следующем году они должны его построить. Это не просто ремонт или реконструкция. По сути дела на этом месте строится новое здание в два раза больше, чем было", – пояснил Собянин.
Еще одним вопросом, затронутым во время встречи, стало благоустройство в столичном районе Ясенево. Глава столицы рассказал, что в районе строится новый ледовый дворец, руководителем которого станет заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.
"Проектирование закончено. Мы вошли в стройку. Я думаю, года два потребуется. Объект очень большой, он будет таким ключевым в вашем районе", – пояснил мэр.
Собянин напомнил, что в Ясеневе также возводится конноспортивный комплекс "Битца", основные работы по строительству которого будут закончены в 2022 году.
Ранее Сергей Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в Юго-Западном административном округе, отметив масштаб благоустройства Ленинского проспекта.
Собянин оценил ход реализации ключевых городских проектов в ЮЗАО
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