Собянин предложил обсудить название новой станции МЦД у Комсомольской площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел выполненные работы по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительство новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4. Также мэр города предложил москвичам выбрать для нее название.

"Да, эта, конечно, станция, по сути дела, – новый вокзал, который объединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем (над названием. – Прим. ред.). Здесь еще будет пятый вокзал, высокоскоростная магистраль", – сказал Собянин.

Жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта (МИИТ) уже предложили назвать станцию Площадью трех вокзалов.

В правительстве Москвы отмечают, что проект по реконструкции участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская позволит увеличить пропускную способность участка в 2 раза – с 178 до 353 пар поездов в сутки. Этот шаг позволит организовать движение поездов по МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Кроме того, будет увеличено количество пассажирских мест в 2,5 раза – с 706 тысяч до 1,8 миллиона в сутки.

В рамках проекта построят новую станцию площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Она будет состоять из 2 пассажирских платформ и пассажирского терминала, который расположится под железнодорожными путями. Платформы также будут оборудованы навесами для защиты пассажиров от непогоды.

Одна из двух платформ на станции Каланчевская уже открыта для пассажиров. Завершить реконструкцию станции планируется в 2023 году – на 1,5 года раньше срока. На сегодня работы завершены на 55 процентов.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное выбору названия для новой станции Большой кольцевой линии метро, которая появится недалеко от бывшей территории судостроительного завода в районе Нагатинский Затон.

Москвичи решили назвать станцию "Нагатинский затон". Горожане предлагали также свои названия для станции, среди которых "Москворечная", "Судостроительная", "Речные ворота" и "Тихая гавань".

