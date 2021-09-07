Бочкарев рассказал об интеграции БКЛ с радиальными линиями метро на северо-востоке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по строительству пересадок с уже открытых станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) на радиальные линии столичного метро осуществляются в соответствии с графиком, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В настоящее время продолжается строительство пересадок с введенных в прошлом году станций Большого кольца метро – "Авиамоторной" и "Электрозаводской", – которые пока действуют в составе Некрасовской линии, на радиальные линии – Калининско-Солнцевскую и Арбатско-Покровскую", – сказал вице-мэр.

Бочкарев уточнил, что работы на станциях осуществляются в сложных условиях, строительство ведется ​как открытым, так и закрытым способом.

"Работы на обеих станциях ведутся в сложных гидрогеологических условиях и в непосредственной близости от тоннелей действующих линий метро, в связи с чем осуществляется круглосуточный мониторинг состояния объектов метрополитена", – уточнил он.

По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, строительство базовых конструкций пересадочного узла открытым способом на "Авиамоторной" начнется до конца года. Специалисты перейдут к ним по мере монтажа креплений котлована и разработки грунта. Подземные же работы стартуют по завершении горнопроходческих работ.

"Готовность подходного коридора пересадочного узла с ходками, который сооружается горным способом, составляет 75%", – рассказал Кравцов, уточнив, что после окончания строительства пассажиры смогут пересаживаться на Калининско-Солнцевскую линию, не выходя на поверхность.

Он пояснил, что подземные монолитные работы по созданию пересадки на Арбатско-Покровскую линию на "Электрозаводской" завершены на 36%, открытым способом – на 77%.

"В зоне пересадки на "Электрозаводской" уже смонтированы эскалаторы и произведен монтаж оборудования", – пояснил глава генподрядчика.

Ранее Бочкарев заявлял, что южный участок БКЛ готов почти на 90%. Утверждалось, что на нем разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". По последним данным, там были возведены основные конструкции станций и подземных сооружений, а также начат монтаж инженерных систем.