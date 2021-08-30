Южный участок БКЛ готов почти на 90% – Бочкарев

14:04
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Южный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро готов почти на 90%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Готовность южного участка БКЛ составляет около 90%. На участке разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино". На сегодняшний день возведены основные конструкции как самих станций, так и подземных сооружений", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
На "Новаторской" завершены монолитные работы, на 84% готова отделка пассажирских зон станции, продолжается монтаж инженерных систем. На станции "Зюзино" почти закончились монолитные работы, отделка завершена на 87%, примерно в такой же готовности находится "Воронцовская". В случае с последней строители использовали несколько необычных для столичной подземки приемов: в отделке использовались новые материалы, в частности агломерат, а подвесной потолок был предварительно смоделирован в специальной программе и имитирует Млечный Путь.
Между тем гендиректор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова отметила, что при облицовке стен вестибюля и наклонного хода эскалаторов используется добываемый в России белый полоцкий мрамор, поскольку он устойчив к внешнему воздействию и долго сохраняет белизну благодаря низкому содержанию железа.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля БКЛ, который пройдет между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская". При этом работы продолжаются еще на четырех участках линии. Все тоннели БКЛ планируют достроить до конца 2021 года.
Собянин рассказал о благоустройстве территорий у станций Большой кольцевой линии
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