На станции "Марьина Роща" БКЛ установят самые длинные эскалаторы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро установят самые длинные эскалаторы в Москве, протяженность которых составит 130 метров. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице во "ВКонтакте".

"Там будут самые длинные эскалаторы в Москве – 130 метров. Пока первенство держит "Парк Победы": там почти 127. Только представьте, сколько сил надо строителям, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию", – отметил мэр.

Он также добавил, что "Марьина Роща", залегающая на глубине 70 метров, является одной из самых сложных станций БКЛ. Завершить ее строительство планируется в 2022 году, с нее можно будет перейти на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки, а также на МЦД-2.

Ранее Собянин заявил, что в Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля БКЛ, который пройдет между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская". При этом работы продолжаются еще на четырех участках линии. Все тоннели БКЛ планируют достроить до конца 2021 года.

