Двухэтажный поезд запустили на МЦК

На МЦК запустили двухэтажный поезд

Сергей Собянин рассказал о запуске в тестовом режиме двухэтажного поезда на МЦК.

По словам мэра, состав будет ходить до 8 сентября, а затем пассажирам предложат проголосовать за введение такого поезда на постоянной основе.

"Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя. Трудно представить, что всего 5 лет назад МЦК еще не было. Теперь Московское центральное кольцо очень популярный и удобный вид транспорта. Москвичи не только активно им пользуются, но и выбирают жилье и работу рядом с наземным кольцом", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщает департамент транспорта в телеграм-канале, пассажиропоток на МЦК за первый год составил 98 миллионов пассажиров, за второй – 124 миллиона, третий – 142 миллиона. В нынешнем году уже опережен показатель, который фиксировался до пандемии. По прогнозам, в будущем пассажиропоток будет только увеличиваться.

"Чтобы поездки по кольцу были комфортными, с нашими коллегами из РЖД провели огромную работу: дважды сокращали интервал движения, обновили парк поездов на городские составы, открыли и продолжим открывать новые вестибюли", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, также ведется работа над сокращением интервала движения поездов, но в то же время специалисты ищут альтернативные решения.

"Одно из них – запуск более вместительных двухэтажных поездов. В качестве эксперимента сегодня выпустили на кольцо шестивагонный поезд "Штадлер". Проанализируем работу поезда, узнаем мнение пассажиров и на основании этого сможем принимать какие-либо дальнейшие решения о возможном использовании аналогичных двухэтажных составов на кольце", – пояснил Ликсутов.

По сравнению с "Ласточкой" двери в "Штадлере" шире, а количество сидячих мест больше на 70%.

Ранее Ликсутов рассказал, что новую линию наземного метро МЦД-3 планируется запустить в начале 2023 года, МЦД-4 и МЦД-5 – в 2024 и 2025 годах соответственно.

По его словам, общая протяженность пяти маршрутов Московских центральных диаметров составит 375 километров, на них будут расположены 182 станции. МЦД позволит улучшить транспортную доступность 6,9 миллиона жителей 70 районов Москвы и 2,7 миллиона жителей 17 городов Московской области. Общая нагрузка на столичную транспортную сеть снизится на 10–12%, а на метро и вокзалы – на 20%.