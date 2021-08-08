16 пересадок свяжут МЦД-3 и МЦД-4 с БКЛ и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

16 пересадок свяжут московские центральный диаметры 3 и 4 с большой кольцевой линией (БКЛ) и московским центральным кольцом (МЦК), сообщает Telegram-канал Дептранса столицы.



В департаменте также отметили, что эти кольцевые линии сделают еще доступнее ряд районов Москвы.

"Формирование нового транспортного каркаса – наша приоритетная задача. Мы создаем бесшовное пространство во всем столичном регионе. Это и проекты мирового масштаба – МЦД и БКЛ. Причем это не отдельно существующие транспортные артерии. Мы объединяем их, создавая крупные хабы",– заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Кроме того, Ликсутов подчеркнул, что такая интеграция расширяет транспортные возможности жителей и гостей столицы, а вместе с тем служит драйвером для развития территорий, чтобы сделать их лучше для жизни горожан.

Ранее стало известно, что самый большой среди станций МЦД мост-конкорс для безопасного перехода через ж/д пути и спуска к платформам построят на обновленной станции Железнодорожная МЦД-4. Площадь сооружения составит более 5,2 тысячи квадратных метров.