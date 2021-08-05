Благоустройство территорий возле станций "Зюзино" и "Новаторская" завершится к сентябрю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Благоустройство территорий, прилегающих к станциям БКЛ "Зюзино" и "Новаторская", завершится к сентябрю этого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, там планируется убрать под землю все воздушные кабельные линии, сделать удобные тротуары и обновить уличное освещение.

Он отметил, что такие действия обеспечат улучшение визуального облика пространства и безопасную эксплуатацию сетей.

Также на территории установят бордюры и оборудуют парковочные карманы для автомобилистов.

"Приведем в порядок две детские площадки, на них будет установлено современное игровое оборудование для детей разного возраста", – добавил Бирюков.

Кроме того, облагородят и дворовую территорию около домов 4 и 6 на улице Новаторов. Там специалисты разобьют газоны, построят тротуары и установят 35 новых опор освещения.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий у железнодорожных станций Минская и Матвеевская Киевского направления МЖД. Прилегающие к станциям улицы реконструируют, а рядом с Матвеевской появится многоуровневые паркинги.

Вблизи обеих станций оборудуют пункты велопроката и велопарковки, а также остановки общественного транспорта, до которых дойти можно будет под навесами по принципу "сухие ноги".

