Более сотни знаковых мест и 20 улиц благоустроят в столице до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 100 знаковых мест и около 300 площадок на территории образовательных учреждений благоустроят в Москве в этом году, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, на 20 улицах уже идут полномасштабные работы. Мэр отметил, что в 2020 году большинство работ по благоустройству улиц и районов Москвы пришлось приостановить из-за коронавируса.

"Всегда, когда мы занимаемся благоустройством, возникают дополнительные требования и проявляется интерес горожан, появляется запрос. И наоборот, запрос, конечно, тоже нас подвигает к тому, чтобы улучшать и благоустраивать город", – сказал мэр.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы. Он сообщил, что в районе Выхино-Жулебино приведут в порядок сквер имени А. С. Хлобыстова.

Также в Жулебине появится еще один благоустроенный сквер – в 4-м Люберецком проезде. На относительно небольшой зеленой территории для жителей многоквартирных домов и частного сектора создадут несколько уютных площадок для тихого отдыха, высадят живые изгороди, цветники и новые деревья.