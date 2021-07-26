Пешеходный мост через Яузу построят до конца 2021 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пешеходный мост через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская", который свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные, будет достроен до конца 2021 года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"На данный момент выполнены выносы инженерных сетей в зоне всех четырех опор. На 75% завершены монолитные работы четвертой опоры. Ведется сборка металлоконструкций пролетного строения моста. Основные конструкции планируется выполнить в сентябре, завершить строительство объекта – в конце года", – заявил Бочкарев.
Как уточняется, дугообразный 87-метровый мост будет держаться на двух промежуточных опорах и двух крайних опорах – башнях, совмещенных с лестничными сходами. Они будут оснащены двумя лифтами.
По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, отделка моста будет выполнена в соответствии со стилем окружающей застройки и требованиями комитета по архитектуре и градостроительству.
"Фасады будут выполнены из витражного остекления, стемалита и гранитных плит", – отметил Кравцов.
Транспортно-пересадочный узел "Электрозаводская" создается на базе одноименных станций Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метрополитена. Они будут соединены удобными пересадками с Московской железной дорогой и общественным наземным транспортом. По оценкам экспертов, в часы пик пассажиропоток на ТПУ будет достигать 72,2 тысячи человек.
Ранее стало известно, что девять новых мостов планируется построить в столице до конца 2024 года. Уже в этом году завершится сооружение моста через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, а четыре других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.
Также мост проложат через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ" и через Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.
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