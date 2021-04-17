Девять мостов планируют построить в Москве до конца 2024 года

12:28
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Девять новых мостов планируется построить в столице до конца 2024 года. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".
"На период с 2021 по 2024 годы в Москве запланировано строительство девяти мостов. Уже в этом году планируем завершить сооружение моста через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, четыре других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе", – заявил представитель мэрии.
Еще два инженерных сооружения войдут в состав Юго-Восточной хорды. Один из них появится на участке Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, другой – на участке от МКАД до автодорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Также мост проложат через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ" и через Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырская.
Ранее председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов объявил, что в ТиНАО появится магистральная улица районного значения на участке Калужское шоссе – деревня Бачурино – автодорога Солнцево – Бутово – Видное. Проект будет реализован в два этапа.
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