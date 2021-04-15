Калужское шоссе и трассу Солнцево – Бутово – Видное соединят новой дорогой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов объявил, что в ТиНАО появится магистральная улица районного значения на участке Калужское шоссе – деревня Бачурино – автодорога Солнцево – Бутово – Видное.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, строительство подразумевает комплексное развитие территории.

"В рамках первого этапа запланированы строительство и реконструкция дорог, возведение очистного сооружения, блочных распределительных пунктов, а также переустройство и прокладка инженерных сетей", – рассказал Леонов.

Сначала специалисты реконструируют Бачуринскую улицу, причем стартовой точкой для работ будет примыкание к проектируемой автомобильной дороге МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево.

Глава Москомэкспертизы отметил, что во время второго этапа работ планируется построить отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта у пересечения Бачуринской улицы и Липового парка.

Кроме того, на участке проложат инженерные сети. В местах проведения работ максимальную скорость ограничат до 40 километров в час. Также будет действовать запрет на остановку автомобилей.

Ранее заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице начался плановый ремонт дорог. В порядок будут приведены более 23 миллионов квадратных метров магистралей, проездов и дворов.

