В Москве начался плановый ремонт дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начался плановый ремонт дорог, в ходе которого планируют отремонтировать более 23 миллионов квадратных метров магистралей, проездов и дворов, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Он отметил, что такие работы проводятся каждый год.

"Во время эксплуатации возникают колеи, которые негативно влияют на безопасность дорожного движения. Кроме того, разрушению полотна способствуют высокая интенсивность движения и резкие перепады температуры", – пояснил Бирюков.

По его словам, работы по фрезерованию и укладке асфальта пройдут на ряде участков Московской кольцевой автодороги (МКАД), Третьего транспортного кольца (ТТК), а также Садового кольца.

Планируется отремонтировать участки Варшавского шоссе (от Большой Тульской улицы до МКАД), Каширского шоссе (от тоннеля на Варшавском шоссе до улицы Маршала Захарова), улицы 1905 года (от Беговой до Мантулинской улицы), проспекта Академика Сахарова (от Садово-Спасской до Каланчевской улицы).

Также планируется отремонтировать участки Новоясеневского проспекта (от Профсоюзной улицы до Вильнюсской), Голубинской улицы (от Новоясеневского проспекта до улицы Инессы Арманд), Щелковcкого шоссе, Нахимовского проспекта и ряда других объектов.

Бирюков подчеркнул, что работы будут проходить преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения.

В столице 1 апреля стартовал месячник по благоустройству. Запланированы масштабные работы, чтобы за короткое время привести в порядок все городские объекты после осенне-зимнего периода. В планах комплекса работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог.

В рамках месячника по благоустройству общегородской субботник пройдет в столице 24 апреля.

Принять участие в субботнике смогут все желающие. Горожанам выдадут необходимый инвентарь для уборки мусора и прошлогодней листвы, а также для обустройства цветочных клумб и высадки деревьев и кустарников. Информацию о пунктах выдачи инвентаря опубликуют на сайтах префектур и районных управ.