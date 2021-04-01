Месячник по благоустройству стартует в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 1 апреля традиционно стартует месячник по благоустройству, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В ведомстве подчеркнули, что город начали приводить в порядок еще в начале марта. Тогда стартовала вывозка остатков снега, очистка дворовых территорий и локальный ремонт дорог, промывка тоннелей, мостов, путепроводов, памятников и фонтанов.

В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы, чтобы за короткое время привести в порядок все городские объекты после осенне-зимнего периода.

В планах комплекса работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог. Общегородской субботник пройдет в столице 24 апреля.

Принять участие в субботнике смогут все желающие. Горожанам выдадут необходимый инвентарь для уборки мусора и прошлогодней листвы, а также для обустройства цветочных клумб и высадки деревьев и кустарников. Информацию о пунктах выдачи инвентаря опубликуют на сайтах префектур и районных управ.

В прошлом году по распоряжению Сергея Собянина были отменены субботники, намеченные на 11 и 25 апреля, из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что все необходимые мероприятия по уборке города были выполнены силами сотрудников коммунальных служб.