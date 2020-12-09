Фото: департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Более пяти тысяч именных деревьев высадили в парках Москвы за осень в рамках общегородского проекта "Наше дерево". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
"Каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи – рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок — собственное "именное" дерево", – отметил вице-мэр, добавив, что проект стартовал весной прошлого года.
По его словам, в 2019 году было высажено две тысячи деревьев, в этом – более пяти тысяч в 26 парках.
Больше всего деревьев – 674 появилось в Битцевском лесу, на втором месте Измайловский парк – 647, на третьем Москворецкий лесопарк – 498. Также новые деревья появились в природном заказнике "Долина реки Сетунь" – 462, лесопарке Кузьминки-Люблино – 358.
Бирюков добавил, что больше всего в городе высадили лип – 2 177 штук. Остролистных кленов появилось 822 штуки, сосны обыкновенной – 718, серебристой ивы – 617, рябины – 511.
В следующем году акцию будут проводить два раза в год – весной и осенью, сказал заммэра.
Ранее, в октябре этого года, на участие в проекте "Наше дерево" москвичи подали заявки на высадку 5 044 саженцев.
50 лип высаживают на Кутузовском проспекте
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