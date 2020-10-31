В Москве завершилась акция "ПаркАрт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Акция "ПаркАрт" завершилась в Москве. Она проходила пятый раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Целью акции являются сохранение деревьев, а также украшение парков. Так, художники рисуют картины на поврежденных участках деревьев, где образовались трещины, дупла, раны.
Поиском подобных участков занимаются специалисты Мосприроды. Повреждения затирают наждачной бумагой и дезинфицируют, а после покрывают водоотталкивающей грунтовкой. Защитный слой сохраняет деревья от разрушения и гниения. На обработанных участках художники и рисуют картины.
Первая акция состоялась в 2016 году. Суммарно за 5 лет в парках Москвы создали уже более 200 рисунков. Среди них даже встречаются репродукции известных художников.
Отмечается, что в этом году профессионалы и любители нарисовали 45 картин. Так, в Измайловском парке появились старичок-лесовичок, Снусмумрик, рыжий кот и лиса. В парке "Кузьминки-Люблино" – беличье семейство, Белый Кролик, Чеширский Кот, в усадьбе Архангельское-Тюриково – "Мышка на грибочке", "Ежик с зонтиком", в Бирюлевском дендропарке — "Красная зебра" и "Летучая мышь".
Художник-иллюстратор Оксана Филосопова рассказала, что создавать старичка-лесовичка было непривычно, но не сложно, поскольку участок подобрали достаточно ровный. Она отметила, что сначала создала набросок карандашом, а после придала ему цвет акриловыми водостойкими красками.
"Старичка-лесовичка я нарисовала за один день – работала примерно с 10 утра до пяти-шести вечера. Но у меня была еще одна работа – "Семейство белок" в "Кузьминках". Там композиция больше, пришлось даже использовать стремянку. Работала по несколько часов в течение трех-четырех дней", – поделилась Филосопова.
Она добавила, что об акции узнала случайно из соцсетей.
"Определенной темы заявлено не было, единственное – организаторы просили что-нибудь позитивное. На мой взгляд, акция отличная, рисунки смотрятся намного красивее и интереснее, чем оголенные участки стволов, обработанные составом. Мне очень близка тематика сказок, мультфильмов", – заключила художница.
Ранее стало известно, что парки столицы присоединятся к акции "Ночь искусств", которая пройдет в онлайн-формате. Они подготовят собственную программу в виде онлайн-экскурсий, лекций, познавательных викторин и мастер-классов. Видеоролики будут опубликованы на страницах парков в соцсетях 3 ноября.
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