Московский НПЗ реализовал экологический образовательный проект в Капотне

Фото: Сергей Шинов
Московский НПЗ провел экологический практикум для детей социального центра "Гармония". Многодетные семьи из Капотни, которые стали участниками акции, посетили берег заводского пруда и узнали, какие растения и животных можно увидеть в зеленых зонах района, в пойме Москвы-реки, а также в соседних парках.
Мероприятие проходило в рамках программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города" при поддержке Всероссийского общества охраны природы.
Экологи рассказали детям о биологическом разнообразии Юго-Восточного округа Москвы, где обитает более 160 видов птиц и млекопитающих, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы.
Ребята выбрали имена птенцам лебедей, которые этой весной появились в семействе пернатых МНПЗ и научились правильно кормить птиц: в рацион лебедей входит капуста, яблоки, клевер.
Как отметил председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, лебеди МНПЗ стали настоящим экологическим символом Капотни.
"Очень важно, что предприятие не просто поддерживает уголок живой природы, а активно проводит здесь образовательные акции", – сказал он.
По его словам, это формирует у детей эмоциональное восприятие окружающего мира, теплое отношение к растениям и животным. "Такие мероприятия помогают воспитать отзывчивых, добрых, заботливых, экологически грамотных людей, умеющих бережно относиться к природе", – заключил он.
В мае сообщалось, что в пруд Московского нефтеперерабатывающего завода с наступлением тепла вернулась семья белых лебедей. Зимний период птицы пережили в вольере под присмотром сотрудников предприятия.
Позже у пары белых лебедей Московского НПЗ родилось четверо птенцов. Всего на сегодняшний день в пруду обитает восемь лебедей – две взрослые пары и четверо птенцов.
Лебеди МНПЗ постоянно приносят потомство. Это уже шестое поколение пернатых, обитающих в пруду около предприятия.
Территория у пруда Московского НПЗ – одно из любимых мест отдыха у местных жителей. В 2019 году здесь завершилось благоустройство зеленой зоны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: