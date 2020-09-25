Московский НПЗ реализовал экологический образовательный проект в Капотне

Фото: Сергей Шинов

Московский НПЗ провел экологический практикум для детей социального центра "Гармония". Многодетные семьи из Капотни, которые стали участниками акции, посетили берег заводского пруда и узнали, какие растения и животных можно увидеть в зеленых зонах района, в пойме Москвы-реки, а также в соседних парках.

Мероприятие проходило в рамках программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города" при поддержке Всероссийского общества охраны природы.

Экологи рассказали детям о биологическом разнообразии Юго-Восточного округа Москвы, где обитает более 160 видов птиц и млекопитающих, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы.

Ребята выбрали имена птенцам лебедей, которые этой весной появились в семействе пернатых МНПЗ и научились правильно кормить птиц: в рацион лебедей входит капуста, яблоки, клевер.

Как отметил председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, лебеди МНПЗ стали настоящим экологическим символом Капотни.

"Очень важно, что предприятие не просто поддерживает уголок живой природы, а активно проводит здесь образовательные акции", – сказал он.

По его словам, это формирует у детей эмоциональное восприятие окружающего мира, теплое отношение к растениям и животным. "Такие мероприятия помогают воспитать отзывчивых, добрых, заботливых, экологически грамотных людей, умеющих бережно относиться к природе", – заключил он.

В мае сообщалось, что в пруд Московского нефтеперерабатывающего завода с наступлением тепла вернулась семья белых лебедей. Зимний период птицы пережили в вольере под присмотром сотрудников предприятия.

Позже у пары белых лебедей Московского НПЗ родилось четверо птенцов. Всего на сегодняшний день в пруду обитает восемь лебедей – две взрослые пары и четверо птенцов.

Лебеди МНПЗ постоянно приносят потомство. Это уже шестое поколение пернатых, обитающих в пруду около предприятия.

Территория у пруда Московского НПЗ – одно из любимых мест отдыха у местных жителей. В 2019 году здесь завершилось благоустройство зеленой зоны.