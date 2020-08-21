МНПЗ восстановил Мемориал воинской славы в Капотне

Фото: Сергей Шинов

Реновацию памятника воинам-нефтяникам, участникам Великой Отечественной войны провел Московский НПЗ. Композиция представляет собой памятный камень и стелы, на которых увековечены имена двухсот героев – работников предприятия. В церемонии открытия приняли участие ветераны производства.

Кроме того, на прилегающей территории заменили плитку, высадили деревья и кустарники, установили архитектурную подсветку.

"Московский НПЗ имел стратегическое значение в годы войны. Производство не было остановлено ни на один день благодаря труду работников. Сегодня нашей главной целью остается бесперебойное снабжение топливом столицы. При этом мы бережно храним свою историю и чтим память тех, кто защищал родину в годы войны", – рассказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Ранее Московский НПЗ отреставрировал два монумента на территории района Капотня по просьбе местных жителей.