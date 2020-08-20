Мемориальные доски четырем советским атомщикам открыли в Москве

Фото: vk.com/armenians_hayer
Четыре мемориальные доски открыли в Москве советским специалистам, которые занимались развитием атомной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).
Уточняется, что памятные плиты установили на домах, в которых жили атомщики.
"20 августа в Москве торжественно открыли четыре мемориальные доски, посвященные выдающимся государственным деятелям, внесшим вклад в развитие атомной отрасли: Авраамию Завенягину и Андранику Петросьянцу на улице Поварской, доме 31/29, Михаилу Первухину в Романовом переулке, доме 3, строении 1, Антону Вольскому на Ленинском проспекте, доме 57", – сказано в сообщении.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов подчеркнул, что проекты мемориальных досок создавали молодые специалисты. В основу их работы легли пожелания ветеранов отрасли и родственников самих атомщиков.
"Эти люди стояли у истоков создания глобального атомного проекта, на долгие годы обеспечившего защиту нашей страны. Теперь имена Завенягина, Петросьянца, Первухина и Вольского увековечены в произведениях монументального искусства", – отметил Емельянов.
Накануне в Москве открыли памятник олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту Валерию Брумелю. Его установили на Новодевичьем кладбище.
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