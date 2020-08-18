В Москве открыли памятник чемпиону ОИ-1964 по легкой атлетике Валерию Брумелю

Фото: РИА Новости
На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту Валерию Брумелю, сообщает РИА Новости.
"Хочу выразить благодарность министру обороны России Сергею Шойгу, он очень быстро, по-военному, решил этот вопрос, поступил как истинный патриот", – сказала вдова спортсмена Светлана на торжественной церемонии.
Она отметила, что установка бюста очень символична в то непростое время, которое переживает наша легкая атлетика, добавив, что Брумель пользовался большой популярностью во всем мире.
"В 16 лет я прочитала книгу "Не измени себе", и сила духа Брумеля стала для меня настоящим примером", – заявила на церемонии трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.
Валерий Брумель – чемпион Олимпиады 1964 года в Токио, серебряный призер Игр-1960 в Риме, чемпион Европы 1962 года, чемпион СССР (1961–1963).
На счету спортсмена шесть мировых рекордов. Брумель награжден Орденом Трудового Красного Знамени и медалью "За трудовую доблесть".
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