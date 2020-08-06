В Мосгордуме прокомментировали жалобы москвичей на памятник Маршаку

Инициативная группа жителей Басманного района столицы выступила против установки памятника поэту Самуилу Маршаку на Лялиной площади. Москвичи написали обращение руководству города с просьбой перенести монумент либо уменьшить его размер. По мнению горожан, скульптура испортит внешний вид улицы, однако проект уже прошел дизайнерские и архитектурные этапы согласования. Разбираемся, возможно ли внести в него какие-то корректировки.
Нежеланный памятник?
Еще в 2017 году Российский еврейский конгресс (РЕК) выступил с предложением установить памятник поэту, драматургу и переводчику Самуилу Маршаку. Скульптуру планировали создать только на пожертвования, внести вклад в ее создание мог каждый.
В том же году Мосгордума одобрила место установки памятника. Его решили поставить на Лялиной площади, которая считается самой маленькой в городе: всего 55 квадратных метров. Именно эту локацию выбрали неслучайно: поэт жил неподалеку от нее, на Земляном Валу, с 1938 по 1964 год. Автором монумента стал известный скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян. На презентации макета памятника в прошлом году он рассказал, что его высота составит четыре метра, а саму работу выполнят из бронзы.
Однако размеры памятника не устроили местных жителей, поэтому они написали и опубликовали открытое письмо, в котором обращаются к властям города с просьбой установить скульптуру в другом месте или же уменьшить ее размер. "Из сообщений СМИ нам стало известно, что давний замысел установить памятник С. Я. Маршаку на Лялиной площади близок к осуществлению", – говорится в нем.
"Лялина площадь – это уникальная городская территория, одна из немногих сохранившихся камерных московских площадей с многовековой историей, ставшая сегодня настоящей эмблемой живой, непарадной Москвы... Тем большее беспокойство вызывает у нас известие о несоразмерном масштабам этого камерного пространства памятнике, который должен стать новой доминантой площади и тем самым изменить ее облик и атмосферу до неузнаваемости", – отмечается в письме.
Местный житель Андрей Архипов рассказал телеканалу Москва 24, что Маршак, по его мнению, столь масштабной скульптуры не заслужил. "Пусть они поставят возле своего подъезда эту статую четырехметровую и радуются ей. Я просто уверен, что детский писатель достоин маленькой изящной фигурки в один – максимум два метра", – объяснил свою позицию мужчина.
Хотели сделать современником
Среди москвичей возникли споры о необходимости памятника Маршаку на Лялиной площади
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер рассказал Москве 24, что идея установить памятник Маршаку в столице возникла совместно с внуком писателя, поэтом и переводчиком Александром Маршаком.
"Тогда отмечалось 130-летие со дня рождения Самуила Яковлевича, и в честь этого юбилея мы проводили культурные и общественные мероприятия... Был запущен пассажирский поезд имени Самуила Маршака сообщением Москва – Воронеж, а в столичном метро начал курсировать фирменный поезд "Мой Маршак". Мы поставили перед собой задачу сделать Маршака нашим современником", – объяснил он.
Реакция москвичей, по словам Каннера, очень удивила, поскольку начиная с 2017 года проект был максимально публичным. "Было множество публикаций в СМИ на всех этапах работы над проектом, а также проводилась церемония по закладке камня на Лялиной площади, в которой участвовали местные жители, а также Владимир Познер, Вениамин Смехов и другие известные люди", – добавил собеседник Москвы 24.
Каннер подчеркнул, что на создание памятника собраны миллионы рублей, но внести свою лепту еще могут все желающие.
Акцентная точка
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в разговоре с Москве 24 заявил, что мнение жителей района учитывалось, когда еще только рассматривался вопрос о постановке памятника на Лялиной площади.
"Когда рассматривался этот вопрос, естественно, рассматривали мнение муниципальных депутатов, которые представляют интересы жителей. 11 человек проголосовали за, один воздержался, но против установки в данном месте этого памятника никто не был", – объяснил он.
Также при обсуждении учитывалось мнение специалистов Москомархитектуры, Москомнаследия, Комиссии по монументальному искусству Мосгордумы и Комиссии по культуре и массовым коммуникациям, подчеркнул Герасимов. В итоге было принято решение поддержать проект.
По словам собеседника Москвы 24, под петицией против установки памятника подписалось около 70 жителей, в то время как в Басманном районе – чуть больше ста тысяч человек.
О претензии москвичей знает и автор памятника Георгий Франгулян. Москве 24 скульптор рассказал, что в соцсетях опубликованы фейковые фото его проекта, а сама скульптура никак не испортит место.
"Реальная высота памятника – четыре метра, из них два – постамент. Если стоит четырехметровая фигура – это одно, а если это часть композиции и постамент два метра – совсем другое. Я бы хотел, чтобы люди поняли, что четыре метра в такой композиции – небольшая скульптура. Но размер ее выбран неслучайно: дело не в метрической оценке, а в масштабной, размер отдельно от масштаба не существует", – объяснил он.
Франгулян подчеркнул, что памятник Маршаку станет тем изящным пластическим акцентом, который украсит площадь с учетом окружающей архитектуры.
Кроме того, по словам автора проекта, скульптура уже отлита в бронзе и переделать ее невозможно. "Она не может быть уменьшена, увеличена. Ее уже можно устанавливать", – уточнил скульптор.
Конечный результат, по словам Франгуляна, будет виден только тогда, когда памятник поставят на площади.
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Соболева Илона