В Мосгордуме прокомментировали жалобы москвичей на памятник Маршаку

Инициативная группа жителей Басманного района столицы выступила против установки памятника поэту Самуилу Маршаку на Лялиной площади. Москвичи написали обращение руководству города с просьбой перенести монумент либо уменьшить его размер. По мнению горожан, скульптура испортит внешний вид улицы, однако проект уже прошел дизайнерские и архитектурные этапы согласования. Разбираемся, возможно ли внести в него какие-то корректировки.



Нежеланный памятник?

Визуализация проекта. Фото: Георгий Франгулян

Еще в 2017 году Российский еврейский конгресс (РЕК) выступил с предложением установить памятник поэту, драматургу и переводчику Самуилу Маршаку. Скульптуру планировали создать только на пожертвования, внести вклад в ее создание мог каждый.



Самуил Маршак является автором таких детских произведений, как "Кошкин дом", "Двенадцать месяцев", "Теремок", истории "Вот какого рассеянного" с улицы Бассейной и других. Также он занимался переводом произведений английских поэтов.



В том же году Мосгордума одобрила место установки памятника. Его решили поставить на Лялиной площади, которая считается самой маленькой в городе: всего 55 квадратных метров. Именно эту локацию выбрали неслучайно: поэт жил неподалеку от нее, на Земляном Валу, с 1938 по 1964 год. Автором монумента стал известный скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян. На презентации макета памятника в прошлом году он рассказал, что его высота составит четыре метра, а саму работу выполнят из бронзы.

Однако размеры памятника не устроили местных жителей, поэтому они написали и опубликовали открытое письмо, в котором обращаются к властям города с просьбой установить скульптуру в другом месте или же уменьшить ее размер. "Из сообщений СМИ нам стало известно, что давний замысел установить памятник С. Я. Маршаку на Лялиной площади близок к осуществлению", – говорится в нем.

"Лялина площадь – это уникальная городская территория, одна из немногих сохранившихся камерных московских площадей с многовековой историей, ставшая сегодня настоящей эмблемой живой, непарадной Москвы... Тем большее беспокойство вызывает у нас известие о несоразмерном масштабам этого камерного пространства памятнике, который должен стать новой доминантой площади и тем самым изменить ее облик и атмосферу до неузнаваемости", – отмечается в письме.





из письма инициативных жителей Мы просим пересмотреть решение об установке памятника: рассмотреть возможность его переноса в другое место (Маршак жил по адресу Земляной Вал, д. 14-16, и архитектура Садового кольца кажется более приспособленной для памятников подобного рода) или возможность изменения самого проекта. Мы надеемся, что голос горожан в этом важном вопросе будет учтен.

Местный житель Андрей Архипов рассказал телеканалу Москва 24, что Маршак, по его мнению, столь масштабной скульптуры не заслужил. "Пусть они поставят возле своего подъезда эту статую четырехметровую и радуются ей. Я просто уверен, что детский писатель достоин маленькой изящной фигурки в один – максимум два метра", – объяснил свою позицию мужчина.



Хотели сделать современником

Среди москвичей возникли споры о необходимости памятника Маршаку на Лялиной площади

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер рассказал Москве 24, что идея установить памятник Маршаку в столице возникла совместно с внуком писателя, поэтом и переводчиком Александром Маршаком.

"Тогда отмечалось 130-летие со дня рождения Самуила Яковлевича, и в честь этого юбилея мы проводили культурные и общественные мероприятия... Был запущен пассажирский поезд имени Самуила Маршака сообщением Москва – Воронеж, а в столичном метро начал курсировать фирменный поезд "Мой Маршак". Мы поставили перед собой задачу сделать Маршака нашим современником", – объяснил он.

Реакция москвичей, по словам Каннера, очень удивила, поскольку начиная с 2017 года проект был максимально публичным. "Было множество публикаций в СМИ на всех этапах работы над проектом, а также проводилась церемония по закладке камня на Лялиной площади, в которой участвовали местные жители, а также Владимир Познер, Вениамин Смехов и другие известные люди", – добавил собеседник Москвы 24.

Каннер подчеркнул, что на создание памятника собраны миллионы рублей, но внести свою лепту еще могут все желающие.



Акцентная точка

Лялина площадь. Фото: google.ru/maps

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в разговоре с Москве 24 заявил, что мнение жителей района учитывалось, когда еще только рассматривался вопрос о постановке памятника на Лялиной площади.

"Когда рассматривался этот вопрос, естественно, рассматривали мнение муниципальных депутатов, которые представляют интересы жителей. 11 человек проголосовали за, один воздержался, но против установки в данном месте этого памятника никто не был", – объяснил он.

Также при обсуждении учитывалось мнение специалистов Москомархитектуры, Москомнаследия, Комиссии по монументальному искусству Мосгордумы и Комиссии по культуре и массовым коммуникациям, подчеркнул Герасимов. В итоге было принято решение поддержать проект.

По словам собеседника Москвы 24, под петицией против установки памятника подписалось около 70 жителей, в то время как в Басманном районе – чуть больше ста тысяч человек.





Евгений Герасимов председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Но все будет рассмотрено. Еще раз в этом примут участие специалисты, но вот те 12 человек муниципальных депутатов выражают мнение вот тех почти 100 тысяч людей, которые за них проголосовали. С моей точки зрения, это оптимальный вариант для такой площадки и памятника Маршаку.

О претензии москвичей знает и автор памятника Георгий Франгулян. Москве 24 скульптор рассказал, что в соцсетях опубликованы фейковые фото его проекта, а сама скульптура никак не испортит место.



Сравнение реальной и сфальсифицированной визуализации. Фото: Георгий Франгулян

"Реальная высота памятника – четыре метра, из них два – постамент. Если стоит четырехметровая фигура – это одно, а если это часть композиции и постамент два метра – совсем другое. Я бы хотел, чтобы люди поняли, что четыре метра в такой композиции – небольшая скульптура. Но размер ее выбран неслучайно: дело не в метрической оценке, а в масштабной, размер отдельно от масштаба не существует", – объяснил он.

Франгулян подчеркнул, что памятник Маршаку станет тем изящным пластическим акцентом, который украсит площадь с учетом окружающей архитектуры.





Георгий Франгулян скульптор Эта площадь сейчас – перекресток. Мало того, эта скульптура будет поставлена в нужном месте, она даст ключ к разгадке этой площади. Она одухотворится, место будет любимо, пойдет какая-то жизнь, люди будут смотреть на Маршака, площадь приобретет значимость. История моих памятников и моих работ, если люди изучат, то поймут, что я нигде и никогда не портил место. Это мое кредо – не навредить.

Кроме того, по словам автора проекта, скульптура уже отлита в бронзе и переделать ее невозможно. "Она не может быть уменьшена, увеличена. Ее уже можно устанавливать", – уточнил скульптор.

Конечный результат, по словам Франгуляна, будет виден только тогда, когда памятник поставят на площади.





Соболева Илона