Работы по сохранению объектов культурного наследия проведут на Бадаевском заводе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
На Бадаевском заводе начнутся работы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Capital Group.
"На Бадаевском заводе начнутся работы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Из трех корпусов, находящихся на участке девелопера Capital Group, корпуса №1 и № 3 являются памятниками архитектуры и будут отреставрированы, строение № 2, перестроенное в советское время, не обладает статусом объекта культурного наследия, но будет восстановлено по инициативе девелопера", – сказали в пресс-службе.
В настоящее время для дальнейших работ огораживается территория. Поэтапный комплекс работ начнется с противоаварийных работ. Специалисты также проведут работы по усилению стен, пилонов, колон, диафрагм. Реставрация завода будет проводится впервые.
Архитектурная концепция развития Бадаевского завода на участке Capital Group была разработана швейцарским архитектурным бюро Herzog&de Meuron. В отреставрированных корпусах планируют разместить объекты социальной, детской и спортивной инфраструктуры, а также музей истории завода и пивоварни.
Ранее сообщалось, что здания Биологического музея имени Тимирязева столичного департамента культуры отреставрируют. Музей занимает бывшую усадьбу купца и крупнейшего коллекционера России второй половины XIX века Петра Ивановича Щукина. Он расположен на Малой Грузинской улице.
В помещениях зданий отреставрируют стены и своды, порталы дверных проемов и лепной декор, также будут восстановлены мраморные плиты с мозаичными вставками на полах. Здания нового и старого музеев являются объектами культурного наследия федерального значения.
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